«أردوغان» ينفي مرور اقتصاد بلاده بأزمة رغم «تهاوي» الليرة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن اقتصاد بلاده لا يمر بأزمة، وذلك بعد يوم من تهاوي الليرة إلى أدنى مستوى منذ وقوع أزمة مالية محلية عام 2001، وذلك وسط خلاف عميق مع الولايات المتحدة.

وذكر «أردوغان» خلال اجتماع مع قيادات حزبه الحاكم (العدالة والتنمية): «هذا ليس اقتصاد سيفلس أو يغرق أو يمر بأزمة».

وأضاف: «تركيا ستخرج من دوامة النقد الأجنبي وسعر الفائدة بأسرع وقت ممكن».

وكان الرئيس التركي، قد صرح اليوم، أيضًا بأن بلاده مستعدة لاستخدام العملات المحلية مع دول أخرى «إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار».

ونوه «أردوغان»، في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول الرسمية للأنباء: بأنه «مستعد للتعامل بالعملات المحلية مع روسيا وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي نملك التبادل التجاري الأكبر معها».

وتابع: «كما أننا مستعدون لتأسيس نفس النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد الخروج من قبضة الدولار».

تأتي تصريحات أردوغان على خلفية تراجع كبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار على خلفية نزاع بين واشنطن وأنقرة.

وأدى النزاع إلى فرض واشنطن وأنقرة مؤخرًا عقوبات انتقامية على وزراء من الجانبين، وضربت هذه الأزمة الليرة التركية والسندات والبورصة.

وهبطت الليرة التركية بأكثر من 20 في المائة من قيمتها أمام الدولار أمس الجمعة.

وقال البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرسوم الجديدة على تركيا ستدخل حيز التنفيذ في 13 أغسطس الجاري.