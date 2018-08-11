بعد زيارة مقابر مير بالقوصيةً بأسيوط، حرص وزير الآثار خالد العناني، على زيارة دير المحرق، والحصن الأثري والكنيسة القديمة وذلك للدور الهام الذي لعبه الدير في مسار العائلة المقدسة حيث أنه كان المحطة الاخيرة في المسار.

وقد رافقة في الزيارة الامين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية و القبطية واليهودية بالوزارة الدكتور جمال مصطفي، و المهندس وعد الله ابو العلا رئيس قطاع المشروعات.

وكان في استقبال وزير الآثار والوفد المرافق له بابا الدير الأنبا بيجول، وأعضاء مجلس النواب العضو إبراهيم نظير والعضو راشد أبو العيون، الذي قام مع إدارة الدير بعمل مستنسخ لايقونة رحلة العائلة المقدسة إلى مصر لتكون هدية تذكارية لزيارة العناني حيث أنه أول وزير آثار يقوم بزيارة دير المحرق بأسيوط.

شملت الزيارة الكنيسة الأثرية والكنيسة الجديدة و الحصن الأثري.

وقد اجتمع العناني والوفد المرافق له مع الانبا بيجول و إدارة الدير وجميع العاملين به و بوزارة الاثار حيث استمع لمطالبهم ومشاكلهم كما أشاد انبا الدير أثناء الاجتماع بالتعاون المثمر مع وزارة الآثار في انجاز جميع الاعمال بالدير

ويذكر أن الدير يقعد على بعد حوالي 15 كم جنوب غرب مدينة القوصية بمحافظة أسيوط وهو يعد أكبر وأعظـم الاديرة المصـرية حيث تاسس في القرن الرابع الميلادي إلا أن الكنيسة الأثرية ترجه إلى نهاية القرن الأول وهو البيت المهجور الذي سكنته العائلة المقدسة.

وكان يضم الدير قديما خمسة كنائس بالإضافة إلى كنيسة الحصن, ولكن أندثرت 2 منها وهم كنيسة القديس يوحنا المعمدان، كنيسة القديس تكال هيمانوت.

أما ما تبقى فهم كنيسة السيدة العذراء الأثرية، والتى تقـع الآن بالقسـم الـداخلي للـدير وهي أقـدم مـن الـدير ويرجع تاريخها إلـى القـرن الاول الميلادي ويعتقد أنهـا أول كنيسـة أقيمـت فـي مصـر كلهـا، حيث كانت المغارة التي سكنتها العائلة المقدسة وأقامت بها سته أشهر وبضعة أيام، بالإضافة إلى كنيسة الحصن أو كنيسة المالك ميخائيل و هي كنيسة صغيرة جدا، مدخلها بالجهه القبلية، وكنيسة القديس مارجرجس والتي تقع جنوب الكنيسة الاثرية, و كنيسة القديس مارجرجس و هي الجديدة و التي تأسست في عام 1940م.