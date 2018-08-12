قال القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد بمحافظة القليوبية، إن هناك تكثيف أمني بصورة غير طبيعية حول الكنيسة، بالتزامن مع مولد «العذراء» منذ يناير الماضي، موضحًا أنه تم تأمين الكنيسة من الداخل والخارج لمنع دخول الغرباء.

وأضاف «بسيط»، في تصريحات لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت، أن قوات الأمن تلقت تعليمات أمنية مشددة؛ لتكثيف التأمين حول الكنيسة، مشيدًا بدور الضباط في حماية الكنيسة وتأمينها.

وتابع: «فوجئنا بتفجير الإرهابي نفسه في منطقة منعزلة على الكوبري المقابل للكنيسة، ونجحت قوات الأمن في تفكيك قنبلة كانت بجانبه، ولم يصاب أحد، موضحًا أن الحياة عادت مرة أخرى إلى طبيعتها.

وأكد كاهن كنيسة العذراء، على عودة الكنيسة لممارسة شعائرها الدينية، خاصة مع بدء صيام العذراء، معقبًا: «الأقباط لن يخافوا من الإرهاب، وسيزداد الإقبال على الكنيسة في الأيام المقبلة».

ونجحت قوات الأمن، اليوم السبت، في إحباط محاولة انتحاري لتفجير نفسه بالقرب من كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة، لينفجر فيه الحزام الناسف أعلى كوبري مسطرد المقابل للكنيسة.