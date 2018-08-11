مقتل وإصابة 5 من الشرطة في هجوم على نقطة تفتيش شمال باكستان

قُتل ثلاثة من رجال الشرطة وأُصيب اثنان آخران عندما هاجم إرهابيون، صباح اليوم السبت، نقطة تفتيش في إقليم جيليجت بالتستان شمال باكستان.

ووفقا لما ذكرته الشرطة، هاجم ما بين 8 و10 إرهابيين نقطة التفتيش في منطقة مانجيي في كرجاه، الواقعة على بعد 45 كيلومترا من مدينة جيلجيت، بحسب قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية.

وأوضحت الشرطة أن اثنين من الإرهابيين قُتلا بنيران انتقامية.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى جيلجيت بالمقر، بينما طوقت الشرطة المنطقة وإطلاق عملية بحث.

كان قد تم الإبلاغ عن عدد من حوادث الإرهاب من منطقة جلجيت بالتستان في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق من أغسطس، تعرضت 12 مدرسة للبنات للهجوم في شيلي، التي تقع على مسافة 130 كيلومترا من جيلجيت.

هاجم أشخاص مجهولون المدارس وألحقوا أضرارًا بالممتلكات.

وترددت تقارير أيضا أن المهاجمين أحرقوا بعض المواد في المدارس وأطلقوا قنابل على اثنتين منها.

بعد الهجوم، نفذت عمليات بحث في المنطقة ألقى القبض خلالها على ما لا يقل عن 16 مشتبها، وفقا لحكومة جيلجيت بالتستان.