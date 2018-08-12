إنتر ميلان يهزم أتلتيكو مدريد وديا قبل السوبر الإسباني

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تغلب إنتر ميلان الإيطالي علي مضيفه أتليتكو مدريد الإسباني 1-0 مساء اليوم السبت علي ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن مباريات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.

أحرز الأرجنتيني لوتارو مارتينيز الوافد الجديد للإنتر الهدف الوحيد للنيراتزوري بالدقيقة 31 من زمن اللقاء بطريقة رائعة.

وإنضم مارتينيز (20 عاما) إلى صفوف إنتر ميلان الإنتر قادمًا من رسينج الأرجنتيني في الميركاتو الصيفي، وهو أحد أبرز صفقات النيرازوري هذا الموسم.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في كأس السوبر الأوروبي قبل أن يفتتح مبارياته في الدوري الإسباني يوم 20 أغسطس المقبل بمواجهة فالنسيا.

فيما يستعد إنتر ميلان لمواجهة ساسولو يوم 19 أغسطس المقبل في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.