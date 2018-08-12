القبض على إرهابيين وإصابة 20 شخصا خلال مداهمات أمنية في السلط الأردنية

داهمت قوة أمنية أردنية، اليوم السبت، بناية في منطقة نقب الدبور ومناطق أخرى بمدينة السلط.

وذكر موقع «جفرا نيوز» الإلكتروني الأردني، أنه سُمعت أصوات إطلاق أعيرة نارية كثيفة ناتجة عن المداهمة الأمنية التي وصفت بالكبيرة وأفضت إلى القبض على عدد من الإرهابيين بالإضافة إلى إصابة 20 مواطنا ورجل أمن تم نقلهم لمشفى الحسين بالسلط وإلى مشفى المدينة الطبية، وتجري مناشدات بمكبرات الصوت للإرهابيين لتسليم أنفسهم.

وتهدمت بناية، كان يتحصن بها الإرهابيون، وقد وصل الأمير راشد بن الحسن إلى مكان الحادثة.

وقال شهود عيان، إنه تم القبض على ثلاثة إرهابيين، وشوهدت طائرات استكشاف بسماء السلط، وأكثر من سبع سيارات إسعاف في منطقة المداهمة، بهدف تطهير الموقع، كما ترددت أنباء عن مداهمات بمناطق أخرى من المدينة.