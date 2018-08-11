المدير الرياضي للإنتر يفتح الباب حول إمكانية ضم مودريتش

أكد بييرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي انتر ميلان الإيطالي أن إمكانية ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني مازالت قائمة.

وقال أوسيليو قبل مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في كأس الابطال الدولية نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": " مودريتش؟ سنرى ما سيحدث في الأيام القادمة، وما زال الإنتر يدرس إمكانية ضمه".

وأشارت تقارير صحيفة إيطالية سابقة أن الإنتر يسعى لضم مورديتش وقدم عرضا له بمدة عقد 4 مواسم وبراتب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

وعلى الرغم من تلك التقارير حول رغبة النيراتزوري في ضم الدولي الكرواتي، إلا أن هناك تقارير إسبانية قد تحدثت حول تمديد عقد مودريتش في ريال مدريد براتب أكبر من السابق في النادي الملكي ليستمر مع الميرينجي.