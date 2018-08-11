انتهت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، التي انطلقت مساء السبت الماضي، بعد إقامة 9 مباريات، على مدار 4 أيام.

وفي التقرير التالي تستعرض «الشروق» أبرز أحداث الجولة الثانية من النسخة الـ60 من الدوري.

1- الجولة الثانية تتفوق على الأولي تهديفيا

شهدت الجولة الثانية من البطولة الأهم في مصر تسجيل 23 هدفا في 9 لقاءات، انتهت 6 منهم بالفوز، وخيم التعادل في 3 مواجهات، منها تعادل إيجابي وحيد، وتعادلان سلبيان، الأمر الذي يعني زيادة المعدل التهديفي للجولة الثانية عن الأولى التي تم تسجيل فيها 14 هدفا بها.

2- الزمالك ينتفض.. والأهلي يواصل تفوقه على المصري

كان المعدل التهديفي الأكبر في مباراة واحدة من نصيب الزمالك، الذي حقق الفوز الأول له على حساب الاتحاد السكندري في ثاني مبارياته بالدوري بنتيجة 5- 1، بعدما انتهي لقاءه الأول أمام بتروجت بالتعادل السلبي، ليصير بذلك المارد الأبيض صاحب أقوى خط هجوم برصيد 5 أهداف، ويصبح الفريق السكندري صاحب أضعف خط دفاع بتسجيل 6 أهداف في مرماه.

كما حقق الأهلي الفوز الأول له في الدوري على حساب المصري بهدفين نظيفين، بعدما خيم التعادل على أولى مبارياته في البطولة أمام الإسماعيلي بهدفا لمثله، لينجح بذلك المارد الأحمر في تحقيق الفوز الخامس له علي التوالي أمام الفريق البورسعيدي في مختلف البطولات.

3- الجولة الثانية تشهد 3 ركلات جزاء..و31 بطاقة صفراء:

احتسب حكام لقاءات الجولة الثانية بالدوري 3 ركلات جزاء سُجلت جميعها عن طريق محمود علاء لاعب الزمالك، مصطفي جمال لاعب حرس الحدود، أحمد علي لاعب المقاولون العرب.

ولقد أشهرت 31 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراء من نصيب كلا من أحمد فتحي حمزة لاعب الحدود، وإيريك تراوري لاعب مصر المقاصة.

4- غياب العلامة الكاملة.. وتفوق المحترفين:

فشلت كل فرق الدوري في تحقيق العلامة الكاملة بعد ختام الجولة الثانية، ولم يستطيع أحدهم أن يظفر بالـ6 نقاط بالفوز في كلا الجولتين، وحقق حرس الحدود رقما سلبيا بعد انتهاء الجولة الثانية لكونه الفريق الوحيد الذي خسر في كلا الجولتين الأولي والثانية أمام كلا من الإنتاج الحربي بهدفين مفابل هدف، والداخلية بنفس النتيجة.

وأظهرت الجولة الثانية نجاحا لمحترفي الدوري المصري بتسجيلهم 5 أهداف كانوا عن طريق كل من المالي ساليف كوليبالي مدافع الاهلي في مرمى المصري، وزميله المغربي وليد أزارو في نفس المباراة، الغاني جون أنطوي لاعب مصر المقاصة في شباك المقاولون العرب، الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك في مرمي الإتحاد السكندري، والبرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو لاعب بيراميدز في شباك الإنتاج الحربي.