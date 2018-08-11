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انتشار أمني مكثف لتأمين زيارة البابا تواضروس الثاني للمنيا لرئاسة قداس مطران المنيا وابوقرقاص

كتب - ماهر عبد الصبور :
نشر فى : السبت 11 أغسطس 2018 - 5:06 م | آخر تحديث : السبت 11 أغسطس 2018 - 5:06 م

تشهد شوارع المنيا ومداخلها تواجد أمني مكثف لتامين زيارة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، للصلاة علي روح الانبا ارساتبوس مطران المنيا وابو قرقاص الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع كبير مع المرض.

وكانت مطرانية المنيا وابو قرقاص قد اعلنت صباح اليوم، نياحة نيافة الأنبا أرسانيوس، مطران الايبارشية ومن المقرر حضور البابا ليتراس الصلاة علي روحه الطاهرة علي ان تقام الصلاة بكنيسة الامير تادروس الشطبي بمدينة المنيا.

وقد انتشر رجال الأمن حول الكنيسة وتم تطبيق الحرم الآمن، وغلق الشوارع المحيطة بالكنيسة، ونزلت جميع القيادات الأمنية للشوارع، والتأكد من تنفيذ التعليمات الأمنية.
يذكر ان نيافته ضمن اقدم مطارنة الكنيسة الاكبر سنا والاقدم وليس اكبرهم خدم المطرانية عشرات السنين الي ان تم تولي الانبا مكاريوس اسقفا عاما للايبارشية لمساعدته بعد تقدمه في السن وقد تعرض لعدة ازمات صحية شديدة في الاشهر القليلة الماضية حتي لفظ انفاسه الاخيرة اليوم


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