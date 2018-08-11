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كراتين و رحلات حج و رحلات ترفيه لأسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر فى : السبت 11 أغسطس 2018 - 5:04 م | آخر تحديث : السبت 11 أغسطس 2018 - 5:04 م

وزعت جمعيه رعاية أسر الشهداء والمصابين بشمال سيناء، كراتين المواد الغذائية تحت رعايه صندوق " تحيا مصر" بإشراف رئيس الجمعية محمد أبو هاني، في مقرها بمدينه العريش

و قال حسن اسبيتان عضو تنفيذي بالجمعية للشروق، انه تم توزيع 360 كرتونه بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" للأسر الأكثر احتياجا لافتا إلى أن الصندوق دعم الجمعيه منذ شهر رمضان الماضي بعدد 6050 كرتونه
تم توزيعها في قرية الروضه و مركز الشيخ زويد و مقر الجمعيه بالعريش
خلافا لتوزيع 1300 كرتونه من مؤسسة "مصر الخير"

أضاف اسبيتان أن عدد المستفيدين المسجلين في الجمعيه يبلغ نحو 1000 من افراد الشهداء و 2000 من اسر المصابين.

و أشار إلى سفر 10 حجاج من اسر الشهداء والمصابين اليوم السبت ضمن التأشيرات التي منحها اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء للجمعية، لافتا انه يتم حاليا إعداد كشوف تمهيدا لسفر 3 أفراد من أسرة كل شهيد و ََ مصاب ضمن رحلات مديرية الشباب والرياضة و ذلك ضمن التعاون الذي يتم بإشراف إيهاب حسن مدير عام الشباب و الرياضه بشمال سيناء و الجمعيه

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين المسجلين في الجمعيه يبلغ نحو 1000 من افراد الشهداء و 2000 من اسر المصابين.


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