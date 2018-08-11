إيران: القضاء على جماعة إرهابية شمال غربي البلاد

أعلنت إدارة العلاقات العامة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، عن القضاء على جماعة إرهابية شمال غربي البلاد.

وقالت إدارة العلاقات العامة، إن جماعة إرهابية تابعة للاستكبار العالمي ومنظمات استخباراتية أجنبية قامت الليلة الماضية بمحاولة اقتحام حدود البلاد من منطقة أشنوية شمال غرب إيران للقيام بعمليات تضرّ بالأمن وعمليات تدميرية.

وأضافت، أن قوات الأمن الإيرانية التابعة لحرس الثورة الإسلامية قامت بمحاصرة هذه الجماعة، وقتلت 10 من أفرادها، وأصابت واحدا منهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» اليوم السبت، وتابعت أنه تم أيضا خلال العملية ضبط عدد كبير من العتاد والذخيرة وأجهزة الاتصالات.

وتبعد مدينة أشنوية، التي تقع في محافظة آذربايجان الغربية الإيرانية عن مدينة أرومية 70 كيلومترًا، وهي حلقة وصل بين العراق وتركيا.