وسائل إعلام إثيوبية: التحقيق مع ابنة رئيس الوزراء الراحل في «حادث سير»

ذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن الشرطة في مدينة أداما بإقليم أوروميا أوقفت "سمحال" ابنة رئيس الوزراء الراحل "ملس زيناوي" لتورطها في حادث سير أدى لتلفيات في سيارتها وبعض العربات الأخرى.

وأوضحت الوسائل المحلية أن "سمحال" كانت تقود سيارتها فرنسية الصنع، واصطدمت بدراجة بخارية، ونتج عن ذلك تلفيات بسيارتها والدراجة وبعض السيارات الأخرى، دون حدوث إصابات.

لكن الشرطة تحقق مع "سمحال" لاستبيان سبب الحادث ومطابقة قيادتها للشروط المرورية.

يذكر أن "ملس زيناوي" ترأس حكومة إثيوبيا بين عامي 1995 و2012، وقبلها كان رئيساً للاتحاد الفيدرالي الإثيوبي بين 1991 و1995، حيث كان أحد رموز المعارضة لنظام "منجستو هايلاميريام" الموالي للاتحاد السوفيتي.

وساهم زيناوي في إنشاء حزب "الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي" الحاكم حتى الآن، وهو أيضاً مؤسس "جبهة تحرير شعب تيجراي" التي سيطرت على "الجبهة الديمقراطية" منذ تأسيسها وحتى تولي رئيس الوزراء الحالي "أبي أحمد" منصبه.