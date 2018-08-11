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ترامب يدين كل أشكال العنصرية وأعمال العنف

ترامب
ترامب
واشنطن أ ش أ
نشر فى : السبت 11 أغسطس 2018 - 5:32 م | آخر تحديث : السبت 11 أغسطس 2018 - 5:32 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إدانته لكل أشكال العنصرية وأعمال العنف، وذلك في الذكرى الأولى على أحداث شارلوتسفيل التي شهدت مقتل امرأة وإصابة 19 شخصا.
وقال ترامب -في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، "أدين كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف"، وأدعو إلى الوحدة الوطنية بعد عام على أحداث عنف العام الماضي التي شهدت مقتل امرأة وإصابة 19 شخصا في اشتباكات بين يمينيين متطرفين ومناهضين لهم.
وأضاف، أن "أحداث العنف في شارلوتسفيل قبل عام أدت إلى موت وانقسامات لا معنى لها".


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