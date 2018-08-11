ارتفاع أسعار الدواجن والبيض مع قرب حلول عيد الأضحى

• «شعبة الدواجن»: خروج عدد كبير من المربين الدورة الحالية خوفًا من الركود

تشهد أسواق الدواجن والبيض، ارتفاعا ملحوظا مع قرب حلول عيد الأضحى، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن ما بين 5 ــ 6 جنيهات، وكرتونة البيض 5 جنيهات، وذلك مقارنة بأسعار الأسابيع الماضية.

ورصدت «الشروق»، خلال جولة ميدانية، بأسواق بيع الدواجن والبيض، بعدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة والجيزة، الأسعار خلال الفترة الحالية، حيث سجل كيلو الدواجن ما بين 30 ــ 31 جنيها للمستهلك بدلا من 25 ــ 26 جنيها، وكيلو البانيه بـ70 جنيها بدلا من 65 جنيها، فيما سجل كيلو هياكل الدواجن 18 جنيها بدلا من 12 جنيها.

وفيما يتعلق بأسعار البيض، سجلت كرتونة البيض الأحمر 42 جنيها بدلا من 37 جنيها الشهر الماضى، والأبيض 40 جنيها بدلا من 35 جنيها، أى بنسبة زيادة قدرها 12%.

ومن جانبه، أرجع رئيس شعبة الثروة الداجنة، باتحاد الغرف التجارية عبدالعزير السيد، الزيادة إلى خروج عدد كبير من المنتجين فى إنتاج الدورة الحالية تخوفا من حالة الركود فى حركة البيع والشراء نتيجة اتجاه المستهلكين لشراء اللحوم بمناسبة عيد الأضحى، والذى ترتب عليه انخفاض المعروض مقابل الطلب.

وقال محمد محمود تاجر دواجن بمنطقة فيصل، إن أسواق الدواجن تشهد ارتفاعا كبيرا عن المعدلات الطبيعية خلال الفترة الحالية، بسبب انخفاض الكميات المطروحة مقابل الطلب.

وأوضح السيد ياسين، صاحب محل لبيع الدواجن، بمنطقة السيدة زينب، أنه من المفترض أن تنخفض أسعار الدواجن الفترة الحالية، نتيجة اتجاه المواطنين لشراء اللحوم مع قرب موسم عيد الأضحى.