قال الإعلامي أحمد المسلماني، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي اتفق عليه الرئيس السابق بارك أوباما، لتحفظه على الاتفاق.

وأضاف «المسلماني»، في برنامجه «الطبعة الأولى»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء السبت، أن قيمة الريال الإيراني انخفضت بنسبة 50% في المرحلة الأولى من فرض العقوبات الأمريكية، موضحًا أن هناك تصريحات من مسؤولين في إيران وضٌحت حجم الخسائر الإيرانية؛ نتيجة للعقوبات قد تصل إلى 15 تريليون دولار أمريكي.

وتابع: «ترامب نقد اتفاق أوباما الذي عرف باتفاق 6+1، وفي خلال 6 أشهر فقد الريال الإيراني 50% من قيمته، ومازالت العقوبات الأمريكية مستمرة، فهل تخضع إيران لتنازلات دبلوماسية أم ستدخل في صدام مع أمريكا وتبدأ حرب الخليج الثالثة».

وأشار إلى، انكماش الاقتصاد الإيراني بمعدل 4% بعد تطبيق العقوبات الأمريكية، بالإضافة لانخفاض الصادرات النفطية الإيرانية إلى 0%، منوهًا بأنه سيتم البدء في فرض عقوبات جديدة على إيران بدءًا من أغسطس 2018.

وأوضح المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ سلاح العقوبات الذي يعد أشد دمارًا من سلاح الدمار الشامل؛ لمعاقبة إيران، معقبًا: «إذا كانت القنبلة النووية يمكنها قتل مليون، فالعقوبات الأمريكية قادرة على قتل 100 مليون».