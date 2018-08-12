ريال مدريد يهزم ميلان في كأس سانتياجو برنابيو

تفوق ريال مدريد الإسباني على نظيرة ميلان الإيطالي في مباراة كأس سانتياجو برنابيو الودية والتي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي مساء اليوم السبت.

تقدم الريال للنادي عبر الدولي الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 2 من زمن اللقاء ، ولكن تقدم النادي الملكي لم يستمر طويلاً، ففي الدقيقة الرابعة أحرز المهاجم الدولي الأرجنتيني جونزالو هيجواين أول أهدافه مع ميلان ليعادل النتيجة 1-1.

ثم أضاف الويلزي جاريث بيل الهدف الثاني لصالح الفريق الملكي في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي للشوط الأول (1+45) من تسددة قوية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود بورخا مايورال ليضيف الهدف الثالث والأخير لريال مدريد في اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1.

وشهد اللقاء مشاركة الكرواتي لاعب وسط ريال لأول مرة بعد عودتة من الراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة بروسيا ، وكان اللاعب الدولي قد قرر البقاء في مع النادي المكلي حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية.

ويعد هذا اللقاء هو البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي يوم 15 أغسطس أمام الجار العاصمي أتليتكو مدريد.

وكأس سانتياجو برنابيو هي بطولة ودية ينظمها ريال مدريد تحضيراً للموسم الجديد في كل عام، وهي مسابقة تتكون من مباراة واحدة الفائز بها يحصل على الكأس، ويتم اختيار المنافس عن طريق اتفاق إدارة الميرينجي مع أحد الأندية الأوروبية أو الأمريكية أو حتى الآسيوية.