قال المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، إنه تم تحرير 100 محضر تمويني متنوع خلال الحملات المكثفة بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز خلال الثلاثة أيام الماضية على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس بالتعاون مع مباحث التموين.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المحاضر التموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط سلع منتهية الصلاحية، وعدم استخراج شهادات صحية للعاملين بالمطاعم ومحلات السلع الغذئية والمقاهي، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد المخابز المخالفة في تصنيع الخبز ما بين نقص وزن وعدم جودة.

وذكر أنه سيتم طرح 100 طن لحوم إضافية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية التابعة للتموين بجانب سيارات القوات المسلحة المنتشرة على مستوى مراكز المحافظة الخمس، فسيتم توفير 50 طن لحوم عجالي ولحوم ضأن لأول مرة بالمحافظة، بجانب توفير جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة 50 طنا إضافية أيضا بجانب الكميات المطروحة حاليا بالأسواق وكميات الفراخ بالأسعار المنخفضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد الحرص على توفير أكبر كميات من اللحوم العجالي في ظل ارتفاع معدلات الإقبال عليها من جانب المواطنين وسط انخفاض معدلات الطلب على لحوم الضأن، مشيرا إلى استمرار الحملات التموينية لضمان توافر كميات من السلع والمنتجات الغذائية الصالحة للاستهلاك الآدمي وبكميات تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين، بجانب سحب عينات من اللحوم والأسماك لتحليلها وضمان صلاحيتها استعدادا للعيد.