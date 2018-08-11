مصدر بـ«التنمية المحلية»: وحدة حقوق إنسان بالمحافظات «محامى المواطن الغلبان»

قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن وحدة حقوق الانسان الصادر قرار بإنشائها من قبل الوزير، اللواء محمود شعراوى، ستساهم فى تقديم جميع الخدمات الانسانية فى الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة للمواطنين، مؤكدا أنه بدأ تنفيذها بالفعل فى جميع دواوين المحافظات، وبذلك تكتمل دائرة الخدمات التنموية، والتى وصفها بمحامى المواطن «الغلبان».

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ «الشروق»، أن الخدمات التى تقدمها الوحدة تتمثل فى ضمان حصول المواطنين على حقوقهم الانسانية، بعيدا عن التهميش والمماطلة من قبل الجهات المختصة، فى حالة عجز المواطن فى الحصول على مستحقاته الانسانية، موضحا أن من بين تلك الخدمات استخراج المستندات الرسمية من بطاقات شخصية وشهادات ميلاد لغير القادرين، بجانب مساعدة ذوى الإعاقة ومصابى الحروب فى إلحاقهم بالوظائف الحكومية.

وأوضح أنه يقدم أيضا مساعدة كبار السن فى توفير احتياجاتهم من مأكل وملبس ومشرب، بجانب أنه فى حالة القبض على أحد الاشخاص بدون وجه حق، وعدم معرفة ذويه بمكان محبسه، تتواصل الوحدة مع المسئول الأول فى الجهة الأمنية، لتحديد مكان تواجده ومعرفة الأسباب التى استدعت للقبض عليه وحلها، لافتا إلى أنه بذلك تكون حلقة وسيطة بين المواطن غير القادر والدولة فى قضاء احتياجاتهم.

وأشار المصدر إلى أنه تم صدور القرار بإنشاء الوحدة بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لإعطائه غطاء تشريعيا والتوسع فى صلاحياته، وفقا لضوابط وقواعد تنظمه بشكل أمثل، دون وجود معوقات تحد من تنفيذ مهامه.

من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، أشرف إسكندر، إن قرار وزير التنمية المحلية بتنفيذ وحدة حقوق إنسان بالوزارة ودواوين المحافظات لتلقى شكاوى المواطنين الانسانية والرد عليها وحلها، أمر صائب، مشيرا إلى أن من بين الشكاوى الاضطهاد بالأقسام أو أساليب التعذيب والإهانة، وحلها لمنع تفاقمها.

وأضاف إسكندر فى تصريحات لـ «الشروق»، أن الوحدة تقوم بتحويل شكاوى المواطنين إلى المسئول الأول فى الجهة، يعنى حلها بواساطة الدولة، والتى من المؤكد الرد عليها فى نفس اليوم، أو مدة زمنية أقصاها للرد النهائى على المواطن، وفقا لنوع الشكوى.

والجدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا فى بيان سابق، بإنشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب الوزير والديوان العام.