حضر صباح اليوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البرنامج الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان " اليات تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وجرائم العدوان علي المال العام " والذي يقام خلال الفترة من 11 الي 15 أغسطس 2018.

أكد أشرف صبحي في كلمته علي أهمية الندوة والتي تخدم رؤية الوزارة وتحقيق استراتيجيتها والعمل علي مكافحة الفساد في مختلف القطاعات، مضيفا علي أهمية التوسع في هذه الندوات حيث انه من المستهدف في هذه الندوة 110 مشارك ومشاركة من العاملين في مراكز الشباب والمديريات وانه يجب زيادة اعداد المشاركين في الفترة القادمة مع وضع ضوابط وقوانين محددة للسادة المشاركين.

وشدد صبحي علي عمل استبيان استقصائي في اخر الندوة للوقوف علي مدي رضاء المشاركين في الندوة والعمل علي الارتقاء بمستوي المحتوي وكيفية تحقيق اقصدي استفادة ممكنة، موضحا انه تم تنفيذ هذه الدورة للسادة العاملين في الوزارة وأيضا العاملين في مديريات الشباب والرياضة في المراحل السابقة للندوة.

الجدير بالذكر ان الندوة يشارك فيها ممثلين من مراكز الشباب بالمحافظات المختلفة تحت 45 سنة باجمالي 110 مشارك ومشاركة والتي تتناول العديد من المحاور ومنها استراتيجية مكافحة الفساد، مدونة السلوك الوظيفي، قانون الخدمة المدنية، لائحة مراكز الشباب، الاستثمار في مراكز الشباب بالإضافة الي الخطة التنفيذية للوزارة والبرامج والأنشطة التي تنفذها الوزارة.