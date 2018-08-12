النجم الساحلي يهزم الرمثا الأردني في البطولة العربية

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تغلب النجم الساحلي التونسي على الرمثا الأردني بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على الملعب الأولمبي بمدينة سوسه في ذهاب الدور الـ32 من البطولة العربية للأندية.

لم ينتظر النجم الساحلي كثيرا وافتتح النتيجة في الدقيقة الـ6 من عمر اللقاء، عن طريق اللاعب علية البريجي ، وفي الوقت الضائع من الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع استطاع محمد ميراس إضافة الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الثانية من الشوط الثاني ظهر علية البريقي مرة أخرى وأضاف الهدف الشخصي الثاني له في المباراة والثالث لفريقه.

وقلص الرمثا الأردني الفارق في الدقيقة 66 عن طريق خالد الدردور بعد خطأ فادح من أشرف كرير حارس النجم الساحلي.

وشارك المصري عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في الأردن يوم 28 سبتمبر المقبل.