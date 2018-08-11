محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ «شارع مصر» لتوفير فرص عمل للشباب

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع شارع مصر، الذي تقوم المحافظة بإنشائه بهدف خلق فرص عمل للشباب ومناقشة تذليل العقبات التي تؤخر تنفيذ المشروع.

وقال المحافظ في بيان له اليوم، إنه أعطى تعليمات مشددة «لمسئولي الري، والكهرباء، والغاز، وشركة المياه والصرف الصحي» لتقديم مقايسة بالأعمال المطلوبة منهم خلال يومين، وكذلك تكليف رئيس مدينة بنها بمتابعة المشروع وإزالة كل ما يعوق تنفيذه، وعمل دراسة مرورية للمنطقة بالكامل لتحديد أماكن الانتظار.

وشدد «عشماوي»، على ضرورة تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن بشرط عدم حجب رؤية النيل عن أعين المواطنين، مشيرًا إلى أنه بعد اكتمال المشروع سيتم توفير فرص عمل للشباب وسيكون متنفسا لأهالي مدينة بنها وأبناء المحافظة.

وشهد الاجتماع رئيس مدينة بنها، ومديري مديريات الري، والطرق، ومركز معلومات الشبكات الأرضية، ومسئولي شركة الكهرباء والمياه والغاز، وإدارة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.