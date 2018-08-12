مصدر أمني عراقي: مقتل وإصابة 5 رجال شرطة بانفجار عبوة ناسفة شمال الموصل

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، مقتل وإصابة خمسة رجال شرطة، إثر انفجار عبوة ناسفة شمال الموصل.

وقال المصدر، إن «انفجار عبوة ناسفة وضعها مجهولون في مدخل ناحية الرشيدية شمال الموصل، مساء اليوم أسفر عن مقتل شرطيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة».

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، عمليات تسلل لعناصر تنظيم داعش، وحوادث تفجير، واختطاف، وقتل ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين، تنفذها خلايا التنظيم على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريًا في بلاده.