تأكد غياب السولية عن مواجهة الأهلي والنجمة اللبناني

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تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن لقاء النجمة اللبناني في البطولة العربية.

وكشف الجهاز الطبي أن السولية سيغيب عن لقاء النجمة اللبناني في دور الـ 32 للبطولة العربية والمحدد لها يوم الاثنين المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واشار إلى ان اللاعب لم يتعاف بعد من إصابة الشد في العضلة الخلفية، وسوف يتم تجهيزه لما بعد مباراة النجمة اللبناني حتى لا تتفاقم إصابته.

ويعاني عمرو السولية من شد في العضلة الخلفية تعرض له في مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري، وتسبب في مغادته ملعب المباراة.