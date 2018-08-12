الأكثر قراءة
ربة منزل بعد ذبح «شقيقة زوجها»: «هي غنية.. وأنا عليا ديون»
القصة الكاملة لجريمة قتل الأنبا «أبيفانوس»
حبس «أشعياء المقاري» 4 أيام على ذمة التحقيق في مقتل أسقف دير أبو مقار
أردوغان ينشر مقالا في نيويورك تايمز الأمريكية
شارك برأيك
هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرض برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير إرهابي مسطرد.
وظهر الإرهابي أعلى كوبري مسطرد، وهو يرتدي زيًا فسفوريًا لإحدى شركات البترول، وتوقف لحظات في منتصف طريقه لثوانٍ، مستمرًا بعدها لينفجر بعد عدة خطوات.