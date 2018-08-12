عرض برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير إرهابي مسطرد.

وظهر الإرهابي أعلى كوبري مسطرد، وهو يرتدي زيًا فسفوريًا لإحدى شركات البترول، وتوقف لحظات في منتصف طريقه لثوانٍ، مستمرًا بعدها لينفجر بعد عدة خطوات.