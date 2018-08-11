الدفاع في محاكمة مديرة «المفوضية المصرية» يطلب التأجيل لتصوير المستندات

بدأت جنح محكمة المعادي، سماع طلبات الدفاع في محاكمة المديرة التنفيذية للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أمل فتحي، في القضية رقم 7991 لسنة 2017، لاتهامها ببث أخبار كاذبة والتحريض على قلب نظام الحكم.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمة والدفاع عنها، الذي طلب التأجيل لحين تصوير المستندات والإطلاع عليها، والحصول على نسخه من السي دى المرفق بأوراق القضية.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قد أيد في وقت سابق قرار إخلاء سبيل أمل فتحي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات بكفالة 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في القضية.

يذكر أن "أمل" محبوسة على ذمة قضية أخرى، ونسبت لها نيابة أمن الدولة، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمداً أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.