مسئولة «فارا» تدعو لمواجهة التحديات الغذائية بالقارة الإفريقية

دعت روزا ماري، مسئولة بمنتدى البحوث الزراعية في إفريقيا «فارا»، إلى ضرورة مواجهة التحديات الغذائية التي تواجه القارة الإفريقية، لاسيما وأن الإحصائيات تتحدث عن مخاطر حقيقيّة، ومنها ما يتعلق بالمناطق التي تعاني نقصا في المواد الرئيسية الغذائية‪.‬

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جاء ذلك خلال فاعليات ورشة عمل عن الأمن الغذائي لدول شمال إفريقيا، وذلك برعاية النيباد واتحاد شمال المغرب العربي، والتي يستضيفها مجلس النواب المصري اليوم السبت، في حضور أعضاء لجنة الزراعة والبيئة والموارد المائبة بالبرلمان الإفريقي، النائبة ماجد أبو الخير وكيل لجنة الشئون الإفريقية، والنائبة مي محمود أمين سر اللجنة ونائب رئيس لجنة الزراعة والبيئة والموارد المائية بالبرلمان الإفريقي.

وقالت «ماري»، إن آثار نقص المواد الغذائية وخيمة وتصل إلى حد تهديد قوة النظر والإدارك والنشاط الذهني لاسيما لدى الأطفال بما لا يمكنهم من متابعة دروسهم، بل وحدوث حالات وفاة في بعض الأحيان‪.‬

وأشارت مسئولة «فارا» إلى، قضية هامة تتمثل في افتقاد التغذية السلمية وتوافر العناصر الأساسية الهامة في الغذاء، لافتة إلى القيام بمبادرات بهدف الدعم الحيوي للمواد الغذائية، وذلك بإضافة العناصر الأساسية الهامة للمحاصيل «في المرحلة الحقلية»، لكنها فشلت لأسباب متعددة منها عدم إضافة هذه العناصر بشكل سليم أو لهدم تنفيذ المبادرة‪

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ولفتت «ماري» إلى، بعض المبادرات الأخرى؛ لتعزيز الأطفال الرضع بالعناصر الغذائية اللازمة، من خلال تزويد اللبن المخصص لهم بالحديد أو إعطائهم‪ ‬أقراص الحديد، وذلك لعدم لتمكين هؤلاء الأطفال من العناصر الغذائية الهامة، التي قد يواجهونها لأسباب عدة منها سوء توزيع المواد الغذائية الغنية بالحديد.