«الزراعة»: تراجع كبير في حجم التعديات على الأراضي الزراعية

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن «هناك تراجع كبير جدًا في حجم التعديات على الأراضي الزراعية، خلال الفترة الحالية».

وأضاف «أبو ستيت»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن «التعديلات التي طرأت على قانون التعدي على الأراضي الزراعية، وتشديد العقوبات الجنائية، وفرض الغرامات على المتجاوزين، أدت بشكل كبير إلى الحد من التعديات على الأراضي الزراعية».

وأوضح أنه «قبل تعديل القانون وصل حجم التعديات على الأراضي الزراعية إلى أكثر من 30 ألف فدان سنويًا»، مضيفًا: «سنعلن للرأي العام نهاية العام الجاري ما وصلنا إليه».

وتوجه بالشكر لأجهزة الإدارة المحلية، على جهودها في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، قائلًا: «هناك حملات إزالة تتم على قدم وساق من قبل المحافظات للقضاء على هذه الظاهرة».