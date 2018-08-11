برشلونة يدخل السوبر الإسباني بالقوة الضاربة

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني قائمة فريقه التي ستخوض مباراة إشبيليه غداً الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني، والتي شهدت تواجد جميع اللاعبين حتى الموقوفين عن المشاركة مثل سيرجي روبيرتووالذي تعرض للطرد خلال لقاء ريال مدريد بالدوري الإسباني في الدور الثاني الموسم الماضي.

وسيواجه نادي برشلونة في العاشرة من مساء غداً على ملعب طنجة بدولة المغرب نادي إشبيلية ببطولة السوبر الإسباني، والتي تُقام للمرة الأولى من مباراة واحدة .

وكان نادي برشلونة قد حصد بطولتي الدوري الإسباني وكأس الملك بالموسم الماضي، ليشارك في لقاء السوبر باعتباره بطلاً للبطولتين، فيما يشارك إشبيليه باعتباره وصيفاً لبطولة الكأس.

وجاءت قائمة نادي برشلونة لمباراة السوبر كالتالي :

تير شتيجن – نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – دينيس سواريز – فيليبي كوتينيو – آرثر ميلو – لويس سواريز – ليونيل ميسي – عثمان ديمبيلي – رافينيا ألكانتارا – ياسبر سيليسين – مالكوم – كليمينيت لينجليت – جوردي ألبا – باكو ألكاسير – منير الحدادي – سيرجي روبيرتو (موقوف) – أرتورو فيدال – صامويل أومتيتي – توماس فيرمايلين – ميراندا – ريكي بويج – ألينا – مارلون – سامبر.

يُذكر أن الاتحاد الإسباني كان قد أعلن تطبيق خاصية تقنية الفيديو في مباراة السوبر الإسباني، فضلاً عن منح أفضلية التبديل الرابع حال اللجوء لأشواط إضافية.