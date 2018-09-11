استفسر اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول والمحترف بالدوري الإنجليزي من جمهوره، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، عن رأيهم في فيلم "تراب الماس"، ورد عليه أحمد مراد كاتب الرواية والفيلم، مؤكدا أن الفيلم حلو، و"عزمه" على مشاهدة الفيلم سويا، وتفاعل بطل الفيلم الفنان آسر ياسين، قائلا: "عزومة سيما قصاد تيشيرت".

وأصبح تساؤل "صلاح" عن الفيلم بمثابة إعلان لهذا العمل، نظرا لشعبية اللاعب الجارفة في مصر والعالم، حيث أثار اهتمام رواد موقع "تويتر"، وغرد الكثيرون منهم مؤكدين أن الفيلم حصل على إعلان ضخم، نتيجة سؤال لاعب ليفربول عنه، وتوقع بعضهم خلال الأيام القادمة أن الفيلم سيصل لمشاهدات كبيرة وترتفع إيراداته خلال هذا الموسم.

#تراب_الماس صلاح سأل علي الفيلم دا كدا جبرت اوي الفيلم مش محتاج اعلانات خلاص بكره تلاقي مصر كلها بتتفرج عليه @MoSalah @MoSalah @youm7 #follow pic.twitter.com/CRISQwY4iN — Youssef (@Youssef06583044) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

#تراب_الماس محمد صلاح بقي شغال في ال Marketing ولا ايه ؟ — HESHAM (@itsheshamkhaled) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

طبعا ايرادات فيلم #تراب_الماس هتعدي جامد بس فعلا الفيلم يستاهل دنا بخاف اشرب شاي من يومها @MoSalah @Ahmed_Mourad @AsserYassin — Ahmed Shiheada (@Ahmedshihieda) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وانا بردو بقول القصة حلوة مش هتغزمني انا كمان😜😜😜#تراب_الماس https://t.co/UMK6BvP9mJ — Mohamed Wagde (@MohamedWagde2) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

#تراب_الماس

هذا ومن المتوقع أن يحقق فيلم تراب الماس أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد تغريدة محمد صلاح. pic.twitter.com/lFUSBt4HDs — عبدالرحمن الفيلكاوي (@A_ALFAILAKAWII) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

كما تفاعل الشاعر الغنائي والسيناريست أيمن بهجت قمر مع تغريدة محمد صلاح، حيث طلب منه مشاهدة فيلم «البدلة»، الذيكتب قصته والسيناريو والحوار، ولعب بطولته تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل، وكان ينافس فيلم «تراب الماس» في موسم عيد الأضحى الماضي.

والبدله يا نجم 😀 — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

الفيلم للمخرج مروان حامد والسيناريست أحمد مراد، ويقوم ببطولته النجوم آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا وإياد نصّار ومحمد ممدوح وصابرين وأحمد كمال ومحمد الشرنوبي وتارا عماد وسامي مغاوري وبيومي فؤاد واللبناني عادل كرم بالإضافة للنجم الكبير عزت العلايلي، وهو من إنتاج شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وتوزيع شركة دولار فيلم.