المقاولون بروفه لأهلي طرابلس قبل لقاء الوداد المغربي

يحل أهلي طرابلس الليبي ضيفًا على المقاولون العرب في مباراة ودية تقام الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر، وذلك ضمن إستعدادات الأول لمواجهة الوداد المغربي يوم 24 سبتمبر المقبل بإياب دور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال.

وسيستفيد المقاولون العرب من المباراة بالدفع بالبدلاء لتجهيزهم لمواجهة بيراميدز في الجولة السابعة من الدوري الممتاز، وإراحة الأساسيين بعد لقاء سموحة الذي يقام غدًا الأربعاء.

يذكر أن أهلي طرابلس بقيادة مدربه إيهاب جلال كان قد خاض ودية تحضيرية أمام الإسماعيلي منذ أيام على ملعب الإسماعيلية وأنتهت 3-3.

وستكون المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني المصري إيهاب جلال يوم 24 سبتمبر المقبل أمام الوداد المغربي ضمن منافسات بطولة الأندية العربية.