أمريكا تغرم إيران 104 ملايين دولار لضحايا هجوم الظهران عام 1996

قضت محكمة أمريكية بأن تدفع إيران 104.7 مليون دولار لضحايا هجوم بشاحنة ملغومة يعود إلى يونيو من عام 1996 في الظهران بالسعودية، أسفر عن مقتل 19 جنديا أمريكيا.



وأصدرت القاضية الأمريكية بيريل هاول، وفقا لقناة «سكاي نيوز عربية»، حكما على إيران والحرس الثوري اللذين لم يدافعا عن المزاعم بشأن دورهما في الهجوم الذي وقع أمام مجمع أبراج الخبر.



وقالت هاول إن 15 جنديا كانوا في المجمع عندما حدث الانفجار يمكن أن يحصلوا على تعويضات جراء ما سببه الهجوم من اضطراب عاطفي متعمد.



وقالت القاضية أيضا إن 24 من أقاربهم يمكن أن يحصلوا على تعويضات نتيجة الألم النفسي الذي حل بهم نتيجة رؤية كيف أثر الهجوم على أحبائهم.



ورفضت هاول التعويضات التأديبية، قائلة إن القانون الأميركي لم يسمح بها للهجمات التي وقعت قبل عام 2008.



وطلبت الدعوى تعويضات في إطار ما يسمى بالاستثناء في مجال الإرهاب لقانون الحصانات السيادية الأجنبية.



وقال بول جاستون محامي المدعين في مقابلة "المدعون سعداء بالقرار ويتطلعون لبدء جمع الأموال... حكم المحكمة يمنحهم قدرا من العدالة".



وأدين 13 عضوا من جماعة حزب الله اللبنانية، يونيو 2001، في محكمة اتحادية بالإسكندرية في ولاية فرجينيا بسبب دورهم في الهجوم.