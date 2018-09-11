كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تفاصيل جديدة بشأن برنامجه «الحكاية»، المقرر عرضه عبر قناة «mbc» مصر، منتصف هذا الشهر، قائلًا: إنه «ينتمي لمحطة تمتلك العديد من الإمكانيات المذهلة، الأمر الذي يتم استثماره لخدمة الصورة التي يقدمها عبر شاشة برنامجه».

وأضاف «أديب»، خلال تصريحاته على هامش الحفل الذي أقيم للإعلان عن تفاصيل البرنامج: «أي مذيع لما بيعمل برنامج جديد، بيقول أنا عامل مفاجآت، لكن أنا معنديش حاجة جديدة، أنا عندي الحكاية، إني أحكي الحكاية كل يوم، اللي بتهم الناس».

واستطرد أن الجمهور لم يعد ينتظر من يخبره بما يحدث، في ظل الانتشار السريع للأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، متابعًا: «مش هقدر أقولك إيه اللي حصل، لكن هحكيهولك».

وكان الإعلامي عمرو أديب، قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري، عودته مرة أخرى للشاشة، لتقديم برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، يوم 15 من سبتمبر الجاري.