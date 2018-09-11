اليمن: مقتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين في قصف في الحديدة وتعز

لقي مدني مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء قصف لمليشيا الحوثي على مدينة التحيتا بالحديدة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن مصادر طبية يمنية قولها، إن" قذيفة سقطت على منزل جنوب غربي مدينة التحيتا نجم عنها مقتل مواطن وإصابة 3 أطفال".

وفي حيفان بريف محافظة تعز، قتل مدنيان اثنان وأصيب 3 آخرون بنيران وألغام المليشيات الحوثية.

وأوضحت مصادر محلية، للقناة، أن المواطنيين لقيا حتفهما، جراء انفجار لغم أرضي زرعه الحوثيون بمنطقة العذير بالأعبوس، فضلا عن إصابة 3 أطفال بمنطقة "الهجمة أعبوس" في حيفان إثر القصف العشوائي للميليشيات الانقلابية بالمدفعية الثقيلة.

وشنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع وأهداف للميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة.

وقالت مصادر ميدانية إن "الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين بمحيط مدينة الحديدة وضواحيها"، مشيرة إلى أن اشتباكات تدور بين ألوية العمالقة التابعة للقوات الشرعية من جهة والمليشيات الحوثية من جهة آخرى في الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة ووصولا إلى المناطق القريبة من كيلو 16.

وأوضحت المصادر أن الفرق الهندسية التابعة لألوية العمالقة قامت بتعطيل وتفكيك مئات الألغام، التي زرعتها مليشيات الحوثي في مديرية الدريهمي.

جدير بالذكر أن مقاتلات التحالف العربي شنت أمس الاثنين غارات جوية استهدفت مواقع للميليشيات الحوثية في الكيلو 16 وضواحي الكيلو 10 داخل مدينة الحديدة، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.