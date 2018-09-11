المنتخب يحدد موعد مباراته أمام سوازيلاند

حدد خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، موعد مواجهة منتخب سوازيلاند، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

واستقر أجيري على مواجهة منتخب سوازيلاند يوم 12 من شهر أكتوبر المقبل، ما دفع مسؤولي اتحاد الكرة، لأرسال خطاب إلى الاتحاد الأفريقي يخطرهم فيه بالموعد النهائي للمباراة المرتقبة بين المنتخبين، على أن يحدد المنتخب المضيف الموعد النهائي لمباراة الجولة الرابعة والتي ستكون أحد يومى 15 أو 16 من شهر أكتوبر.

منتخب مصر الأول كان فاز يوم السبت الماضي، على منتخب النيجر بنصف دستة أهداف في المباراة التي أقيمت على ستاد "الجيش" ببرج العرب، للجولة الثانية من التصفيات المؤهلة للكان.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 3 نقاط، في حين يتصدر منتخب تونس المجموعة بـ6 نقاط من انتصاره في المباراة الأولى على الفراعنة 1 – 0 ، بستاد "رادس"، وفوزه في المباراة الثانية على منتخب سوازيلاند 2 – 0.