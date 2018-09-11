الجزائر: ليس بإمكان أي شيء المساس بالعلاقات المتميزة مع العراق

قال عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري، اليوم الثلاثاء إنه ليس بـ"إمكان أي شيء المساس بالعلاقات المتميزة" القائمة بين بلاده والعراق.

وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية، أن مساهل ونظيره العراقي إبراهيم الجعفري، أشادا اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، بـ"عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين".

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن اللقاء الذي جرى على هامش الدورة العادية الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة، تناول "العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها المستمر".

وأوضح الوزير العراقي أنه وجه دعوة لمساهل، لزيارة بغداد، معربًا عن ترحيبه بهذه الدعوة "تعزيزا للعلاقات المتميزة القائمة بين البلدين والتي ليس بإمكان أي شيء المساس بها وبالتالي غلق الطريق أمام كل من يحاول تعكير صفو هذه العلاقات".

وظهر فيما يبدو أنه بوادر أزمة دبلوماسية بين الجزائر والعراق، وذلك بعدما قررت بغداد استدعاء السفير الجزائري لديها، على خلفية الاحداث التي شهدتها مباراة كرة القدم التي جمعت اتحاد الجزائر بضيفه القوة الجوية العراقي، مساء أمس الأول الأحد، في إياب الدور الـ32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وانسحب فريق القوة الجوية في الدقيقة 72 من المباراة، احتجاجا على هتافات وصفت بـ" الطائفية" رددها بعض مشجعي الفريق الجزائري الذي كان متقدما في النتيجة بهدفين دون رد.