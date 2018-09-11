قال إسلام البحيري، الباحث في الدراسات الإسلامية، إن مرحلة نقد التراث بالنسبة له، قد انتهت، لأنها أصبحت «فرض كفاية»، بعد أن تكفل بهذا الأمر عدد كبير من أفراد المجتمع، ولم يعد الأمر مقتصرًا على مجهوداته وحده، متابعًا: «النّاس صدقت من مستويات ثقافية مختلفة، أن هناك مشكلة في الكتب القديمة».

وأضاف «البحيري»، خلال تقديمه برنامج «البوصلة»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أن الفقه الإسلامي يعتمد على التفسير البشري للقرآن، بالإضافة إلى تفسير الأحاديث ومباحثها المختلفة، إلى جانب جمعها بطريقة بشرية، معقبًا: «فقه يعني فهم 4 بشر، وكل تلامذتهم بشر أيضًا».

وذكر أن كل ما يبتغيه التيار الإصلاحي المنضبط، والمؤمن بالله، وبكتابه، هو أن يقدمه تصورًا آخر للقرآن، وصحيح السنة، وبالتالي للدين الإسلامي بصورة عامة، مستطردًا أن هذا التصور يقوم على إعادة النظر فيما هو مستقر، من أجل تصحيحه.

وأردف، أنه لا توجد أي نية من أجل فرض هذا التصور بالإجبار أو الضغط على المجتمع، مضيفًا: «الحكاية ليست شخصية ولا مناظرة ولا برنامج، لكنها تصور كامل، لكن سيبونا نقدّم هذا التصور، ونعيّش ملايين البشر لما يصدقونا».