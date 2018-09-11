تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، إنه «من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك».

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

وسط الدلتا 33 25

الإسكندرية 31 25

شرم الشيخ 35 28

أسوان 39 27