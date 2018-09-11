الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 10:45 ص القاهرة القاهرة 29.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

في رأيك من الأحق بلقب أفضل لاعب في العالم؟
النتـائـج تصويت

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. وأمطار خفيفة ببعض المناطق

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 10:40 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 10:40 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الثلاثاء، إنه «من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك».
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
العظمى الصغرى
القاهرة 34 26
وسط الدلتا 33 25
الإسكندرية 31 25
شرم الشيخ 35 28
أسوان 39 27


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك