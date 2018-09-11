الصين تحذر الولايات المتحدة من توطيد العلاقات الدبلوماسية مع تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنج شوانج، أمس الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحتاج إلى "التعاطي بحذر وبشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان".



وأضاف شوانج، في تصريح للصحفيين، أن "الولايات المتحدة لا ينبغي أن تنسَ حقيقة أنها دشنت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية قبل عقود على أساس الإقرار بمبدأ الصين الواحدة". حسبما ذكر موقع (واشنطن إجزامنر).



يأتي ذلك التذكير من جانب شوانج بعد أيام معدودة من انتداب وزارة الخارجية الأمريكية ثلاثة من كبار دبلوماسييها من أمريكا الوسطى لبحث التحركات الصينية في المنطقة.



ويعرب المسئولون الأمريكيون عن قلقهم إزاء تقرير عدد من الدول مؤخرا قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، التي تعتبرها بكين بمثابة "ولاية مارقة"، في سبيل الحصول على عون خارجي واستثمار من جانب الصين.



وقال شوانج: إن "البلد صاحب السيادة يمكنه اختيار مَن يرغب في تطوير علاقاته الدبلوماسية معه، لأنه يمتلك الحق في ذلك، وينبغي على هذا البلد أن يتوخى الحذر ويتعامل بشكل مناسب مع القضايا المتعلقة بتايوان".



وأوردت تقارير تهديدات أطلقها مسئولون صينيون باجتياح تايوان حال تقديم الولايات المتحدة مزيدا من الاعتراف الدبلوماسي بالأخيرة.