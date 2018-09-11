سيدات الإسكواش يهزمن أستراليا في افتتاح بطولة العالم بالصين

نجح المنتخب الوطني، لسيدات الإسكواش، في تحقيق الفوز على نظيره الأسترالي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط، في افتتاح منافسات بطولة العالم للفرق سيدات والمقامة حاليًا بمدينة "داليان" الصينية، خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري .

وفازت نوران جوهر ، المصنفة السادسة عالميًا في المباراة الأولى على سارة كاردويل، بنتيجة "11-7، 11-8، 11-8"، بينما تغلبت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا على دونا لوبان، بنتجية "11-1، 11-2، 11-9"، واختتمت نور الطيب المصنف الثالثة عالميًا، المواجهة الأولى بالفوز على كريستينا نون، بنتيجة "11-5، 11-8، 11-8".

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع مصر بالمجموعة الأولى ، حيث جاءت مجموعات البطولة على النحو التالي :

المجموعة الأولى : كندا – أستراليا – ألمانيا – مصر

المجموعة الثانية : إنجلترا – نيوزيلاند – اليابان – فنلندا

المجموعة الثالثة : أمريكا – فرنسا – الهند – الصين

المجموعة الرابعة: ماليزيا – هونج كونج – جنوب إفريقيا – سويسرا

ويلعب منتخب سيدات الإسكواش، الذي يضم، نور الشربيني، ونور الطيب، ونوران جوهر، مع منتخب كندا في الجولة الثانية، غدا الأربعاء، ثم يواجه ألمانيا في الجولة الثالثة بعد غد الخميس .

ويرأس البعثة هاني حمودة عضو مجلس إدارة اتحاد الإسكواش ورئيس الاتحاد الإفريقي، وعمرو شبانة مديرًا فنيًا، ودعاء زهران أخضائي علاج طبيعي وإصابات ملاعب.