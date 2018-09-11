إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الخارجة

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة في حادث تصادم دراجة نارية يستقلها شخصين بأسرة مكونة من خمسة أشخاص أثناء سيرهم بأحد الطرق بمدينة الخارجة بالوادى الجديد.



تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الخلفي لمدرسة الزراعة بمدينة الخارجة ونتج عن الحادث إصابة كلا من: أحمد محمد حسن، 19 عاما، مصاب بكسر مضاعف في القدم اليسرى، ومحمد فريد حسن، 20 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالقدم، وحمادة عبده عبد القادر، 40 عام (رب الأسرة)، وعائشة محمد عبادي حماد (الزوجة)، اشتباه خلع بالذراع الأيسر، والأطفال روان حماده عبده، وفرح حمادة عبده، 5 سنوات، وبسملة حمادة عبده، مصابين بجروح متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج.