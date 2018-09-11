ضبط عاطل لاتهامه بتصنيع «الفودو والأستروكس» في السلام

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ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطل؛ لاتهامه بتصنيع مواد مخدرة والاتجار بها في السلام. حرر محضر بالواقعة وأمر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بإحالته إلى النيابة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام تفيد بقيام «محمد.ج» 24 عاما، عاطل، بتصنيع مخدر «الفودو» و«الأستروكس»، والاتجار بهما. وبإعداد الأكمنة تمكن ضباط القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهم.

وعثر مع المتهم على كيلو ونصف من مخدر «الفودو»، وكيلو من مخدر «الأستروكس»، و2 كيلو من مواد خام «مواد تصنيع»، وكمية زجاجات مختلفة تحتوي على سوائل مواد خام، و12 ألف جنيه، وهاتف محمول، ودراجة بخارية. واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.