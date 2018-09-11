المصري يحقق فوزا مثيرا بخماسية على النجوم

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استطاع المصري البورسعيدي تحقيق الفوز أمام النجوم بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وافتتح المصري أهداف المباراة في الدقيقة 3 من بداية اللقاء عن طريق أحمد سمير، وعزز محمد عبد اللطيف جريندو التقدم للفريق البورسعيدي في الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 36، سجل عمرو موسى الهدف الثالث للمصري عن طريق ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أحرز صلاح أمين الهدف الأول للنجوم في الدقيقة 64 وعاد اللاعب ذاته بتسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثاني للنجوم في الدقيقة 79، فيما نجح محمود عبد الحليم بتسجيل الهدف الثالث للنجوم في الدقيقة 82.

وقبل نهاية المباراة، اختتم حجاج عويس لاعب المصري أهداف المباراة بإحراز الهدف الخامس.

وشهدت الدقيقة 94 تلقى خالد عبد الرازق لاعب النجوم البطاقة الحمراء بعد تدخله القوى على جريندو بدون كرة.

وبهذا الفوز، رفع المصري رصيده للنقطة التاسعة ويصعد للمركز السادس، فيما توقف رصيد النجوم عند النقطة السادسة، ويظل في المركز الـ11.