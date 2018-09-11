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الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع لاعب الإسماعيلي

عز الكلاوي
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 1:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 1:56 م

نفى مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور كل ما تردد حول الدخول في مفاوضات لضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال الزمالك في بيان عبر موقعه الرسمي: "لا توجد أي نية لدى النادي، للتفاوض مع باهر المحمدي في الوقت الحالي، مع كامل الإحترام للاعب، في ظل وجود 3 لاعبين مميزين في مركزه بالفريق، وهم التونسي الدولي حمدي النقاز وحازم إمام واللاعب الصاعد كماتشو".

وأضاف الزمالك بأنه لم يتم التواصل رسميًا أو وديًا، سواء مع مسؤولي الإسماعيلي أو اللاعب أو وكيله خلال الأيام الماضية.

وأشار مجلس الزمالك، إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، لم يطلب حتى الأن التعاقد مع أي لاعب، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، وأن الحديث عن الصفقات في الوقت الراهن أمرًا سابق لأوانه .

 

 


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