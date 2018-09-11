النقاز خارج قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

يفتقد فريق الزمالك لكرة القدم جهود التونسي حمدي النقاز ظهيره الأيمن خلال المواجهة المقبلة أمام طلائع الجيش يوم الخميس المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث سيعود اللاعب اليوم بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام سوازيلاند في الجولة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «كاميرون2019».

وسيصل النقاز مساء اليوم إلى القاهرة، ولن ينضم بمعسكر الزمالك المغلق والذي سيقام غدًا الأربعاء استعدادا لمباراة الطلائع.

وأعلن السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر المغلق غدا الاربعاء وضمت كلًا من :

حراسه المرمي : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – احمد فتوح – حازم امام – بهاء مجدي

في خط الوسط طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبد العزيز زيزو – محمد حسن – محمد عنتر – محمود كهربا – أيمن حفني – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – يوسف اوباما

خط الهجوم : كاسونجو – عمر السعيد – حميد احداد