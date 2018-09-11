نفت وزارة الزراعة، مساء الثلاثاء، ما تردد حول انتشار فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن في محافظة المنوفية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.