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عاجل.. «الزراعة» تنفي انتشار فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن في المنوفية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 4:47 م | آخر تحديث : الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 - 4:47 م

نفت وزارة الزراعة، مساء الثلاثاء، ما تردد حول انتشار فيروس مجهول يهدد مزارع الدواجن في محافظة المنوفية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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