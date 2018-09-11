رئيس الوزراء الإثيوبي والرئيس الأريتري يزوران جبهة بوري الحدودية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأثيوبي اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد والرئيس الأريتري إيساياس أفورقي يحتفلان بمناسبة حلول السنة الجديدة الأثيوبية مع قوات دفاع البلدين على جبهة بوري الحدودية.

ونقلت وكالة أنباء إينا الأثيوبية - عن بيان أصدره المكتب - أن الهدف من احتفال قيادة البلدين بالسنة الجديدة مع قوات الدفاع، يتمحور في تعزيز علاقة البلدين من أي وقت مضى.

وأشارت الوكالة إلى أن السفينة الأثيوبية (مقلي) قد بدأت العمل بميناء مصوع ، بعد عشرين عاما من الانقطاع في حضور رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد.