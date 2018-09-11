175 سياسيا قتلوا في المكسيك خلال عام واحد

اغتيل ما مجموعه 175 سياسيا في المكسيك خلال العام الماضي، وفقا لما ذكرته شركة تحليل المخاطر "اتيليكت".



وذكرت "ايتيلكت" يوم الاثنين إن ما مجموعه 175 سياسيا قد قتلوا في الفترة منذ سبتمبر العام الماضي وحتى 31 أغسطس وهي الفترة الزمنية التي اشتملت على الاستعداد للانتخابات في يوليو.



ويعني هذا الرقم أن المكسيك شهدت معدل بلغ 14.5 جريمة اغتيال سياسي كل شهر.



بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل ما لا يقل عن 850 اعتداء على سياسيين في جميع أنحاء البلاد، وفقا لشركة "اتيليكت".



ولم يهدأ العنف منذ الانتخابات التي جرت في يوليو، حيث وقع 63 اعتداء على سياسيين، بما في ذلك 21 عملية اغتيال.



وفي أحدث قضية، أطلق مجهول النار يوم الجمعة الماضي على عمدة منتخب كان سيتولى منصبه في ولاية شيواوا الشمالية في اليوم التالي.