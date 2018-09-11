مسؤول ألماني يحذر من حزب البديل اليميني ويعتبره خطرا على برلين

حذر رئيس حكومة ولاية هيسن الألمانية من حزب البديل من أجل ألمانيا "إيه إف دي"، اليميني المعارض في بيانه الحكومي اليوم الثلاثاء.

وقال فولكر بوفير اليوم في البرلمان المحلي بالولاية بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، إن الحزب يسمي نفسه البديل من أجل ألمانيا، متابعًا: "أنا اسميه بقناعة راسخة الخطر بالنسبة لألمانيا‘".

وأكد المسؤول الألماني البارز: "التيار الراديكالي يعيش على الاستفزاز، الإنترنت يعد عائلا نموذجيا لنشر هذه الجرثومة اليمينية".

وأشار بوفير إلى أنه يتم كسر المحرمات من قبل حزب البديل على نحو دقيق، وقال:" يتم توليد درجة قصوى من الاستياء مع البقاء دائما دون حدود المسؤولية الجنائية بقدر ضئيل"، موضحا بقوله: "هذا هو النموذج".