مارادونا يقود مرانه الأول مع دورادوس المكسيكي وسط حضور جماهيري كبير

قاد النجم الأرجنتيني السابق، دييجو مارادونا، مساء أمس الاثنين مرانه الأول مع نادي دورادوس المكسيكي الذي تولى مهمته الفنية مؤخرا، وذلك في حضور 500 مشجع على الأقل.

وسمح نادي دورادوس، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، للجماهير بالدخول مجانا لملعبه لحضور المران الأول للنجم الأرجنتيني الكبير الذي تعهد ببذل قصارى جهده مع فريقه الجديد.

وكان مارادونا هو النجم الأوحد في تدريبات دورادوس الذي يتخذ مدينة كوليكان عاصمة ولاية سينالوا الواقعة في شمال شرق المكسيك مقرا له.

ورددت الجماهير التي حضرت المران اسم مارادونا في أكثر من مناسبة وكانت تتطلع إلى أن يقوم اللاعب الكبير السابق ببعض الحركات الفنية بالكرة.

وبدأ المدرب الأرجنتيني، الذي كان بصحبته مساعده لويس اسلاس، المران بالتحدث مع اللاعبين وتشجيعهم قبل أن يبدأ بإعطائهم التعليمات والتوجيهات الفنية.

وخصص مارادونا جزءا كبيرا من المران لتدريبات الكرة، فيما كان لتدريبات اللياقة البدنية نصيب أقل من الوقت.

وخلال وقت الاستراحة الذي تخلل التدريبات، اقترب مارادونا من مدرجات الملعب المكتظة بالجماهير من مختلف الأعمار وقام بالتوقيع على بعض القمصان، كما قام بالرقص على أنغام أهازيج رابطة مشجعي نادي دورادوس التي كانت حاضرة أيضا.

وعقب انتهاء التدريبات اصطف معظم لاعبي دورادوس من أجل التقاط صورة مع مدربهم الجديد، كما هو الحال أيضا مع أعضاء الجهاز الفني الذين حرصوا على التقاط صورا مع النجم الأرجنتيني السابق الذي توجه بالشكر للجماهير وتعهد لهم مجددا بأنه سيبذل كل ما لديه لكي يحقق دورادوس نجاحا في بطولة العام الجاري.