الرقابة توافق على 17 فيلما بمهرجان سواسية السينمائي

وافقت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، على 17 فيلما، ورفضت فيلما واحدا فقط بمهرجان سواسية السينمائي الأول للأفلام الوثائقية والقصيرة، وذلك بعد موافقة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتشجيع إقامة مهرجان سواسية.

وتم تصنيف فيلمين لأكبر من 16 عاما، وهما "انكسار" إخراج محمد الجبرتي وبطولة يوسف نور، و"عشم إبليس"، إخراج أحمد السمان، وبطولة أحمد روني وعباس أبو الحسن، وصُنف فيلم "بلا حدود" إخراج محمد نعمان وبطولة محمد سمير، لأكبر من 18 عاما، وفيلم "فيلم مؤقت" إخراج محمد عبد الرحمن، وبطولة محمد حمودة، تحت الإشراف العائلي لأكبر من 12 عاما.

كما تم تصنيف 14 فيلما للجمهور العادي وهم: "المعتزل، 37 ساعة، بتمنى، جايلي عريس، خليك طيب، نوكيا 108، يبقي قريبا، السويس قلعة الصمود، السويس مدينة الأبطال، المدينة التي لا تموت، رسالة حب من كنيسة أثرية تحترق، الموارد الطبيعية لجنوب البحر الأحمر، خير أجناد الأرض".

كما رفضت الرقابة والمصنفات فيلم "أذان الأربعين"، إخراج إبراهيم عزت، وهو فيلم وثائقي عن السويس.

يُذكر أن افتتاح مهرجان سواسية السينمائي الأول للأفلام القصير والوثائقية بالسويس سيكون يوم 14 سبتمبر المقبل بمحافظة السويس وتستمر الفعاليات لمدة 4 أيام حتى يوم 17 سبتمبر، ويرأس لجنة التحكيم المخرج الكبير خالد الحجر، وبعضوية الفنان سيد رجب والفنان الكبير أحمد كمال، ويرأس المهرجان النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس ورئيس صالون سواسية الثقافي.

كما سيكون ضيف شرف المهرجان المخرج خالد يوسف والفنان لطفي لبيب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المسؤولين التنفيذيين والشعبيين وعدد كبير من الفنانين والأدباء والمثقفين.